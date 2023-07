Volcán Ubinas: cientos de internautas critican a canal ruso RT por dar mala información

El volcán Ubinas en Moquegua continúa su proceso eruptivo, el cual ha ocasionado diversos problemas en la población que vive cerca del macizo, sin embargo, esta situación no ha sabido retratarse de manera correcta en medios internacionales.

El canal ruso RT quiso compartir más información, pero usaron datos falsos. El medio compartió imágenes del supuesto volcán Ubinas chorreante de lava y emanando un espeso humo negro, lo cual dista mucho de la realidad.

Como se sabe, aunque el macizo se encuentra en un proceso eruptivo, no se encuentra emanando lava y el humo que expulsa es de color grisáceo blanco.

REACCIONES EN LAS REDES

Los internautas no dejaron de comentar respecto a esta información evidentemente incorrecta, que fue compartida por Tik Tok por la cuenta @Leoprovirtual. “No sé si vivo en una realidad alterna, pero estoy viendo el volcán y no está así”; “Este no es el Ubinas”; “Viendo [el Ubinas] en vivo, me tranquilizo”; “ese es Mordor del Señor de los Anillos”; “Es el planeta 167 del multiverso”; “Yo vivo allí y no veo lava ¿o serán noticias futuras?; “así no está. Informen bien”, fueron algunos de los cientos de comentarios que dejaron los usuarios.