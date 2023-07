Afganistán: gobierno talibán ordena cierre de salones de belleza

El gobierno talibán ordenó este martes el cierre de los salones de belleza en Afganistán antes de un mes, en una nueva medida con la finalidad apartar a las mujeres del espacio público. Uno de los últimos espacios de libertad y sociabilización para las afganas provocará la desaparición de miles de comercios de bellezas.

Las decisiones del gobierno han causado indignación en el pueblo talibán sobre todo en las personas quienes tiene un negocio de belleza que no tardaron en pronunciarse dese el anonimato para medios internacionales.

"Creo que sería mejor si las mujeres no existieran en esta sociedad. Lo digo ahora: me gustaría no existir. Me gustaría que no hubiéramos nacido en Afganistán”, declaró con tristeza la gerenta de un salón en Kabul.

El portavoz del ministerio de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud, Mohammad Sadeq Akif Muhajir, no justificó los motivos del porque el cierre de los locales de belleza. "Una vez que hayan sido cerrados, daremos los motivos a los medios", declaró a medios locales.

RESTRICCIONES A MUJERES

Los talibanes, integristas musulmanes, excluyeron a las mujeres de la mayoría de los centros de educación secundaria, de las universidades y de la administración pública. Además, no pueden trabajar, acceder a parques, jardines, gimnasios o baños públicos o viajar sin ir acompañadas de un familiar hombre y deben cubrirse integralmente al salir de casa.