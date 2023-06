Virgin Galactic realiza su primer vuelo al espacio con éxito

ACTUALIZACIÓN. El Virgin Galactic aterrizó con éxito su primera misión comercial hacia el espacio. El vuelo espacial Galactic 01 regresó sin contratiempos al igual que su tripulación que pudo tener una vista espectacular de nuestro planeta a más de 100 mil kilómetros de altura.

NOTA ORIGINAL

Este 29 de junio la empresa Virgin Galactic anunció que realizará su primer vuelo comercial al espacio exterior, una escena simulada e imaginada miles de veces en películas, pero que será realizada por primera vez en la historia de la humanidad.

La empresa, propiedad de Richard Branson, será la encargada de coordinar la misión llamada Galactic 01. Este primer vuelo estará tripulado por integrantes de las Fuerzas Aéreas y miembros del Consejo Nacional de Investigación de Italia, a fin de simular cómo sería la reacción del ser humano a condiciones de microgravedad.

El vuelo durará 90 minutos y llegará hasta los 100 kilómetros de altura de la superficie terrestre. El objetivo es realizar experimentos científicos suborbitales para examinar la dinámica de termo fluidos y el desarrollo de materiales sustentables en condiciones de microgravedad.

La nave se compone de dos elementos: la nave espacial VSS Unity y la nodriza VMS Eve. Esta última está diseñada para llevar a la VSS Unity hasta una altitud de 15 kilómetros, donde se separará y continuará su viaje hacia el espacio.

GALACTIC 02

De no ocurrir imprevistos, en agosto se lanzará el primer vuelo comercial al espacio llamado Galactic 02, abierto a todo el público, sin embargo, los precios de los asientos bordearán los US$ 450 mil. Además, hay que pagar un anticipo de US$150 mil, de los que US$25 mil no son reembolsables.

Cabe señalara que Virgin Galactic tiene previsto realizar hasta tres viajes mensuales, es decir, 36 excursiones por año.