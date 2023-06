Advierten a Clara Chía las infidelidades de Piqué: “que le pregunte dónde estuvo el 8 de mayo”

El polémico reportero Jordi Martín no deja de embarrar a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía. Pese a la orden de alejamiento impuesta por un juez, el periodista ha ofrecido nuevas declaraciones donde narra las escapadas que se ha dado el ex de Shakira, asegurando que ha estado “con media Barcelana”.

Incluso, Martín dijo que el exfutbolista le fue infiel a Clara Chía: “Antes de casarse que le pregunte dónde estaba la noche del 8 de mayo Gerard Piqué. Yo ya lo sé”, aseguró. Pero los rumores de infidelidades vienen desde hace meses, ya que se habla de que estando aún con Shakira y Clara Chía, estuvo con una abogada llamada Julia Puig.

Estas declaraciones las hizo Jordi Martín para el programa The Red Phone. “Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches”, señaló y agregó, “Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge”.

Por otro lado, la periodista Lorena Vásquez desmintió en un programa de televisión española que Piqué y su actual pareja estén planeando casarse. “De momento no hay boda, no están preparando nada. Todo esto ha salido a raíz de que fueron a buscar una joya pero que no tiene nada que ver con un anillo. No hay boda de momento”, puntualizó.

Con información de Infobae