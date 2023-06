Pamela Cabanillas asegura estar embarazada: se entregó voluntariamente para ser extraditada al Perú

Pamela Cabanillas, presunta cabecilla de “Los QR de la Estafa”, banda que engañó a cientos de personas vendiendo entradas falsas a conciertos y que fugó hace unos meses a España, se entregó voluntariamente a las autoridades europeas, así hizo presente en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Soy Pamela Cabanillas y estoy haciendo constancia de que me estoy entregando voluntariamente a las autoridades peruanas para mi extradición, hoy 22 de junio del 2023, siendo las 12:30 y también dejo constancia que mi cuerpo no tiene ningún moretón, ningún arañón ni nada, ni un golpe, les dice la ´Mami Yankee´”, expresó en un video en sus redes sociales.

Adicionalmente, en un texto publicado en sus historias de Instagram, informó que actualmente cuenta con cuatro meses de embarazo, además de señalar que la Interpol peruana ya la había escoltado hasta el avión.

“La interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente me encuentro embarazada de 4 meses, me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico.", puntualizó en su red social.

Días antes, publicó una fotografía en España con el rótulo de "Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros".

DETALLES SOBRE SU EXTRADICIÓN

La joven acusada de estafar a miles de personas con la venta de entradas virtuales falsas para diferentes conciertos llegará a Lima alrededor de las 6:30 p. m. de este jueves.

“Ya España autorizó la extradición, ya se envió la nómina de oficiales que van a viajar a España. El tema de España es que las personas que son capturadas por órdenes de captura internacional se encuentran en libertad provisional, con regla de conducta”, explicó el Coronel PNP Carlos López, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, días antes.