OnlyFans: Amber May asegura que desde que aumentó tamaño de sus senos gana más dinero

La modelo de 23 años, Amber May, se ha hecho conocida en Onlyfans donde cuenta con miles de seguidores, una de las razones de su popularidad se debe a que la joven modelo se ha sometido a múltiples cirugías estéticas con el dinero ganado en esta plataforma.

Entre sus intervenciones quirúrgicas, la que más ha destacado es el aumento de senos que le han dado una de sus principales características. Pese que se ya tienen una medida bastante grande, ha mostrado interés en seguir operándose esa zona en particular.

“Desde que me hice más grande, gano más dinero. Me gusta el aspecto de mi pecho y a mis verdaderos fanáticos también les gusta verme crecer”, dijo la modelo al medio The Mirror, incluso, dijo que tenía planeado ir a Bélgica para realizarse una nueva cirugía.

“Es difícil encontrar un cirujano que haga implantes más grandes que mi tamaño actual; solo unos pocos en el mundo lo harán. ¡No puedo esperar a ver cómo se verán!”, aseguró la joven que al momento ha aumentado sus senos de 34 B a 36 NN.

El medio The Mirror señaló que la joven habría gastado 70 mil libras esterlinas en diversas cirugías como aumento de glúteos brasileños, rellenos faciales, trabajos dentales y dos operaciones de nariz.

MÁS CIRUGÍAS

La modelo relató que el gran tamaño de su ‘zona delantera’ le genera algunos problemas: “Mis senos me restringen con algunas cosas como hacer ejercicio y atarme los cordones de los zapatos. Me cuesta encontrar ropa que me quede bien. Incluso tuve que conseguir un auto más grande también para poder caber dentro”, dijo.

Sin embargo, está feliz por la gran cantidad de halagos que recibe por redes sociales, aunque algunos también hacen comentarios en burla sobre ello, pero ha decidido dejar de lado las críticas y tomar en cuenta los elogios de sus seguidores.

Con información de Publimetro