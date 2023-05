AMLO entregaría a Chile presidencia de Alianza tras ser declarado non grato en Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile, tras ser declarado "persona non grata" por el Parlamento peruano.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, López Obrador reiteró su negativa de concederle el cargo a su homóloga Dina Boluarte por considerarla una presidenta ilegitima y "usurpadora".

"Se la entrego a los chilenos pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa", declaró.

EN PAUSA

Tras ser declarado "persona non grata" por el Congreso de la República, AMLO señala que no existiría una normalidad democrática con el gobierno actual. Por lo que, dejó en claro que dejaría "en pausa" las relaciones bilaterales con el Perú, lo que provocaría que tratados económicos entre ambos países queden suspendidos de continuar.

"Se queda en pausa. Se la entregamos nosotros, le voy a mandar una carta al presidente Boric diciendo, para que no nos sigan echando la culpa a nosotros los politiqueros del Perú, y ya (...) Se la entrega a Chile. Si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú", manifestó.

SOLO LE APENA NO VISITAR CIUDADELA INCA

En cuanto a la decisión del Congreso peruano, López Obrador dijo que lo único que le apena es que no podrá venir al Perú para visitar Machu Picchu. Además, aprovechó la visibilidad de los medios de comunicación para agradecer a los legisladores que votaron en contra de la iniciativa parlamentaria.

"Agradecerles a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran, quienes votaron en contra de esta propuesta. (...) Si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único, y desde luego ver ese pueblo tan bueno, extraordinario", expresó.