Rosalía indignada por fotos suyas falseadas con desnudos que circulan redes sociales

Gran controversia ha generado el cantante español JC reyes al subir en sus redes sociales fotos de Rosalía editadas en las que aparece con el torso desnudo, situación que generó la indignación de los más de 230 mil seguidores de la ‘Motomami’.

El sevillano reveló que él mismo editó las fotos, pero tras las miles de críticas a su accionar, se justificó asegurando que solo se le veía el escote, pero lo que más causó indignación fue que los seguidores consideran que el cantante ha sexualizado la imagen de Rosalía.

FUERTE RESPUESTA

Rosalía no se quedó callada y respondió desde sus redes sociales la manipulación que se hizo de sus imágenes. “Ir a buscar clout [influencia] faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco", publicó en un primer momento la española en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, JC Reyes respondió a los seguidores de Rosalía que calificaban su accionar de “asqueroso” y “enfermo”, pidiendo respeto porque usó Photoshop, luego ironizó diciendo que el próximo tema de la artista debería llamarse “Photoshoped”.

La intérprete de ‘Despechá’ compartió un mensaje más largo en su cuenta de Twitter sobre el tema. “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar. Bye”, finalizó.

NO CONVENCIÓ A NADIE

En tanto, JC Reyes pidió disculpas a Rosalía a través de su cuenta de Instagram, dijo que no es un acosador sexual y que solo subió las fotos “así nomás” en “plan risa” y que no se esperaba que los seguidores “lo iban a interpretar como lo están interpretando”. “Si a ella [Rosalía] le ha sentado mal, le pido disculpas de corazón”, aseguró en un video.

Sin embargo, las justificaciones del músico no sentaron bien a muchos seguidores que respondieron fuertemente: “¿ahora es culpa de la interpretación que le ha dado la gente? Pero, ¿qué me estás contando, no tienes respeto?, has subido fotos de una mujer desnuda editadas, ¿qué tiene eso de gracioso? aprende a respetar el cuerpo de las mujeres”, “Te has metido con la artista española más famosa del mundo, obvio que iba a tener repercusión (…) Ahora asume las consecuencias, espero que no acepte tus disculpas y que tome medidas legales”, fueron algunos de las reacciones.

Con información de La Vanguardia