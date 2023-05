Madre de Gerard Piqué habría discutido fuertemente con Clara Chía

Las últimas imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía Martí dejaban entrever que el amor entre la pareja es fuerte y sólido, sin embargo, la prensa española habría deslizado que algo no andaría bien, en especial con la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabéu.

Al parecer, un hecho habría desencadenado la furia de la madre de Piqué y según la prensa extranjera estaría relacionado con las veces que la relacionista pública se fue de fiesta.

Además, añadieron que Montserrat Bernabéu dejó salir su fuerte temperamento cuando se enteró que Clara Chía Martí se pasó de copas cuando Piqué fue de visita a Miami para encontrarse con sus hijos, motivo por el que habrían tenido una tensa discusión.

El portal 'Chisme no Like' de España mostró un video en el que mostraba a Clara Chía pasada de copas cuando su pareja actual se encontraba de viaje en Miami. De acuerdo al medio, el entorno de Montserrat Bernabéu, madre de Piqué), ven con angustia las acciones del exfutbolista en cuanto a su romance con la relacionista pública, además, que no la ve asumiendo un hogar.

“Supimos de una fuente de Barcelona que la madre de Piqué se encuentra preocupada de que su hijo no esté tomando buenas decisiones. Piqué ya es un hombre de casi 40 años y a ella le preocupa el futuro de esa relación. Para ella, Clara Chía no está preparada para ser jefa de un hogar”, dijo la periodista Adriana Toval, quien mostró las imágenes de las salidas de Clara Chía.

Con información de El Popular