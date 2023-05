Gian Marco reveló que fue diagnosticado con cáncer: “esta vez, me tocó”

El cantautor peruano pasa por un difícil momento. Por sus redes sociales Gian Marco reveló que debió someterse a una cirugía de urgencia por un mal poco común, aunque no dijo qué enfermedad era, calmó a sus seguidores asegurando que la operación fue exitosa. “Me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de vida”, señaló en su cuenta de Instagram.

El pasado 21 de mayo, Gian Marco Zignago volvió a publicar un mensaje donde terminó por revelar que le diagnosticaron cáncer. "Mi madre sobrevivió al cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez, me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables...No tengamos miedo. Vamos a cuidarnos", escribió el artista.

Además, recomendó a sus seguidores no dejar de lado la salud y realizarse chequeos médicos periódicamente. "Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y, cuando se dio cuenta, ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado", señaló el artista.

MENSAJES DE APOYO

Muchos seguidores y artistas han enviado mensajes de apoyo al cantautor peruano, luego de publicar su estado de salud. Entre los mensajes destacan los de Tony Succar y Diego Torres que se sumaron a enviarle buenas vibras y pronta mejoría. “Wow hermano, rezando por ti ¡Importante mensaje para todos!”, escribió Succar. “¡Qué bueno que estés bien hermano querido! Te necesito acá para seguir disfrutándote. Abrazo”, compartió el artista argentino.

Con información de Exitosa