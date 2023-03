Vladimir Putin: Corte Penal Internacional ordena su captura por crímenes de guerra

Escándalo internacional. De acuerdo a la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, Putin es “presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población infantil y su traslado ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia”, estos hechos habrían iniciado desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania.

Ante este grave delito, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. Además, también se ha ordenado la detención de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, según lo indicado en un comunicado a los medios.

Por su parte, el gobierno ruso ha calificado esta decisión como “nula” y “sin sentido”. Cabe destacar que Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI y una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que su decisión “no tiene importancia”.

NO TIENE PODER

La CPI no tiene la potestad para detener a los sospechosos y solo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte, dentro del cual no está Rusia.

"Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles 'recetas' para el arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros", informó la portavoz Maria Zakharova en su canal de Telegram.

Con información de La República y BBC Mundo