Nicolás Maduro promete elecciones en 2024 para Venezuela

Desde Venezuela, el líder chavista Nicolás Maduro dio una entrevista con el economista español Alfredo Serrano Mancilla en el programa de radio La Pizarra, donde volvió a atacar a la oposición venezolana y a las naciones democráticas que denunciaron las brutalidades y abusos de su régimen.

“En el 2024 vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y, el 10 de enero de 2025, el presidente electo se juramentará y seguirá el curso de nuestro país, en paz, en democracia, con protagonismo popular”, afirmó durante la entrevista.

En otro momento agregó: “La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan”.

En otro momento Maduro criticó el Grupo de Lima: “El Grupo de Lima quedó limado por su inmoralidad, es la anti-historia. Los que se tomaron la foto del grupo de Lima quedaron manchados por la historia grande, no pudieron contra nosotros ni con mil grupos de Lima podrán hacia adelante. Es un bochorno, una vergüenza. Trataron de armarlo para invadirnos y colonizarnos, fueron derrotados”.

Cabe señalar que el Grupo de Lima denunció en distintos foros internacionales los atropellos de su régimen en Venezuela.