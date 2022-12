España: Mujer peruana gana 400 mil euros en lotería de Navidad

¡Asombroso! Una mujer peruana identificada como Perla Gaviria, se ganó el premio más grande del mundo, al adivinar los números de la lotería de Navidad, realizado hoy 22 de diciembre, en España.

Según se sabe, esta mujer sería una inmigrante que se encontraba buscando trabajo en España, cuando decidió participar en este sorteo, comprando uno de los números premiados.

Por casualidades de la vida, Perla se encontraba en el Teatro Real de Madrid donde se celebraba el sorteo, cuando de pronto escuchó el número ganador y se partió en llanto mientras agitaba su boleto frente a las cámaras que televisaban el evento.

SOBRE EL PREMIO

Asimismo, la mujer junto a sus menores hijos no pudieron aguantar la emoción de haber ganado 400 000 euros, por lo que entre lágrimas recogieron el premio, agradeciendo los aplausos de la gente.

"Me quiero comprar una casa en Madrid y con esto me dará para pagar la universidad de mis hijos, otra parte será para la Iglesia. Yo soy muy católica", señaló.

LOS HECHOS

Por su parte, Perla no dudo en compartir su historia delante de las cientos de cámaras que la buscaban para que diera sus declaraciones tras ganar el premio más grande del mundo, sorteado en una lotería.

"Presentía que tenía que llegar aquí. En todas partes de España que he estado viajando con mis hijos he ido comprando los décimos, como no escucho bien, no veo bien y estoy un poco resfriada le dije a mi hijo que se fijara en el número en la pantalla y dice 'ya ahora te lo digo'", pero yo lo presentía, ahora mismo estoy desempleada. Yo fui una de las empleadas del Palacio del Gobierno cuando estaba trabajando en hostelería durante casi 20 años. Me echaron a la calle y estaba cobrando ahora mismo el paro, por eso creo que Dios es grande. Dios hace justicia, el año pasado vinimos y casi me llevo el tercer premio", finalizó.

"Estamos muy felices. No nos esperábamos esto. Siempre venimos a la lotería de Navidad con nuestra madre. Nos vamos a comprar una casa al fin", añadió uno de sus hijos.