¡Maradona pidió el deseo y cinco años más tarde se hizo realidad!

Diego Armando Maradona sigue apoyando a la selección. Tuvieron que pasar 36 años para que Argentina vuelva a abrazar la Copa del Mundo, la última vez el preciado trofeo llegó de manos del ‘Diez’ que ahora es leyenda del fútbol argentino.

Lo que recientemente ha llamado la atención es un mensaje que compartió Maradona en sus redes sociales el 18 de diciembre de 2017, donde deseaba que Argentina vuelva a sostener la apreciada copa nuevamente, algo que ocurrió cinco años después.

EL MENSAJE

El ‘Pelusa’ escribió en su cuenta del Facebook “Yo quiero ver a la gente de mi país como el día que llevamos la copa de 1986. No quiero verla triste como lo he visto hoy. Y cuidado, que aquí no hay una bandera política. Aquí hay gente sufriendo. ¡Fuerza Argentina!”, publicó en un momento que el país atravesaba serias protestas en contra de las decisiones políticas.

Exactamente cinco años más tarde, el 18 de diciembre de 2022, Argentina logró sostener nuevamente la Copa Mundial, una situación que no ha sido ajena a los internautas y que lo compartieron, pues tal como quería la leyenda, el pueblo argentino volvió a festejar gracias al fútbol.

Con información de MonEsport