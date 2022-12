Insólito: Captan a joven bañando a su serpiente mascota

Existen personas que no les gusta tener mascotas comunes en sus hogares como perros, gatos, hámsteres o loros y, por el contrario, prefieren albergar en sus viviendas a criaturas más exóticas, que no necesariamente se destacan por ser amigables.

Tal es el caso de un joven, quien fue grabado bañando nada más ni nada menos que a una serpiente, a la que tiene como mascota. El video fue publicado por la cuenta de Instagram @therealtarzann, perteneciente a un joven estadounidense que se dedica a subir todo tipo de contenido sobre animales.

En la grabación se puede apreciar a un joven bañando al reptil en una ducha y utilizando una jarra para rosearle el agua. Esto no habría sido del agrado del animal, pues en un momento se ve que trata de atacar a su amo, afortunadamente, la situación no pasó a mayores y no hubo ningún tipo de accidente.

El video publicado en dicha red social actualmente cuenta con más de 180 mil "me gusta" y 3900 comentarios, donde la mayoría de usuarios expresaron su asombro.