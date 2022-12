Piden que todos se vacunen: Francia volvería a imponer la mascarilla ante aumento de casos Covid-19

Esta mañana, el ministro francés de Sanidad, François Braun, dijo que no dudará en volver a imponer el uso de la mascarilla si continúa el repunte de casos de Covid-19, pero aseguró que prefiere no recurrir a la coerción y pidió a sus compatriotas vacunarse a la brevedad posible.



"Si continúan aumentando los contagios, mi mano no temblará si hay que decidir la obligación de la mascarilla. Aclaro que no estoy a favor de las imposiciones y confío en que todos se inmunizarán con la dosis de refuerzo ", señaló en una entrevista en el canal televisivo BFM.

Se elevan contagios

A día 3 de diciembre, cuando las autoridades sanitarias galas publicaron los últimos datos de contagios, el país registró 52.908 nuevos casos, lo que suponía un alarmante aumento semanal de casi el 10 %.

Las últimas cifras de tasa de incidencia se situaban en 550 por cada 100.000 habitantes (a 30 de noviembre), un 37,7 % de aumento en comparación con los niveles registrados siete días antes, informa EFE.