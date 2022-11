Papa Francisco señala que mujeres merecen más lugar en la Iglesia, pero descarta ordenarlas sacerdotes

El papa Francisco descartó la posibilidad de ordenar a las mujeres como sacerdotes y, aunque admitió que “hay que dar más lugar a la mujer en la Iglesia”, insistió en que “no es una privación que entre en la vida ministerial".

El portal jesuita de Estados Unidos americamagazine.org publicó este lunes una extensa entrevista de la máximo autoridad eclesiástica, en la que hacen un amplio repaso del estado de la Iglesia en Estados Unidos, sin eludir ninguno de los temas más sensibles, como el aborto, los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y el papel del género femenino. El papa brindó sus puntos de vistas de los temas mencionados, evitando criticar la ortodoxia católica o el comportamiento concreto de ciertos obispos o diócesis.

En respuesta a una pregunta sobre las mujeres “dolidas porque no pueden ser ordenadas sacerdotes”, el pontífice lo reduce a un problema teológico: aquí confluyen el “principio petrino, que es el de la ministerialidad”, y el “principio mariano, el de la mujer en la Iglesia”, y afirma que “en nuestra catequesis hemos fallado mucho en explicar estas cosas”.

“Que la mujer no entre en la vida ministerial no es una privación, no. Tu lugar es aquello que es mucho más importante y eso es lo que nosotros no hemos desarrollado todavía”, enfatizó.

ES UNA VIDA HUMANA

Con respecto al aborto, Francisco afirma tajantemente que "el feto es un ser humano vivo". "No digo una persona, porque se discute eso, pero un ser humano (...) ¿Es justo eliminar un ser humano para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?”, agregó.