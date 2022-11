Detenienen a mujer en aeropuerto por llevar puesto un juguete sexual con las cenizas de su novio

Una mujer fue detenida en el aeropuerto de Abu Dabi por llevar puesto un juguete sexual metálico que contenía las cenizas de su novio. El objeto estaba insertado en su cuerpo.

Sarah Button, una australiana de 23 años, se hizo viral en TikTok con un video de la ocasión en que sí logró pasar el chequeo de seguridad con el juguete dentro de ella. Aseguró que lo hace para “mostrarle el mundo” a su exnovio.

“Un exnovio de mi adolescencia me regaló el juguete antes de morir”, explicó Sarah, “la intención era hacer un chiste porque él había pasado tanto tiempo ahí, era su lugar favorito”, declaró a I Need To Know Online.

La joven quiso comprobar junto a una amiga si podía pasar el control del aeropuerto con un plug anal (una especie de consolador). Pudo salir de Australia con él ya que el detector de metales no pitó, pero no tuvo la misma suerte al llegar a Emiratos Árabes. De hecho, el personal de seguridad la detuvo ante el riesgo de que el objeto que llevaba puesto pudiera ser un arma.

Button relató su aventura en una serie de vídeos de TikTok, el primero de los cuales lleva casi 7 millones de reproducciones. "Nos llevaron a mí y a mi amiga a un lado sin darnos muchas explicaciones", explicó la joven, que tuvo que llamar a su padre para que hablara con la embajada australiana y la ayudara a salir de esa situación.