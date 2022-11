Me da mucha vergüenza: padre devuelve todo lo robado por su hija y pide perdón en una carta

Un padre tuvo que ir a pedir disculpas por un robo que había cometido su hija en el Centro de Depilación Trilaser, ubicado en la ciudad de Arica, en Chile, donde laboraba. La joven se llevó una laptop, un celular y dos cargadores. Todo fue captado por una cámara de seguridad, lo que permitió identificar a la responsable.

Luego, las imágenes se hicieron viral en redes sociales y la familia de la muchacha se enteró de lo sucedió. El progenitor atónito vio a su hija llevándose los objetos, al día siguiente, a primera hora, el padre fue al local de estética a devolver todo lo sustraído por su hija, se disculpó y dejó una carta.

“Queremos comentarles que hoy nos han devuelto lo robado. El papá de la chica del video casi llorando nos trajo todo“, indicó Marta Sepúlveda Eléspuru, propietaria del centro de estética en sus redes sociales. Además, informó que aceptaron las disculpas del padre y que no presentarán cargos.

La carta del padre de familia

“Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. Mi hija es enferma (consume estupefacientes). Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable. Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza. Disculpe”, se lee en un parte de la misiva.