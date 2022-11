AMLO califica de ‘grosero y anti-diplomático' al Congreso peruano tras negar a Pedro Castillo viajar a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó de ‘arrogante’ al Congreso peruano esto luego que le negaran el permiso al presidente de la república, Pedro Castillo para viajar a México para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico.

“Con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe comportarse un gobierno, es participar en un acto de humillación, que nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería. La dignidad debe estar por encima de todo, ¿Cómo vamos a tener en México una Alianza del Pacífico sin el presidente de Perú?”, cuestionó.

Tras sostener una reunión con el presidente de Chile, Gabriel Boric, el mandatario mexicano calificó como un acto “muy grosero y anti-democrático” que el Congreso no haya permitido a Castillo asistir al encuentro internacional, donde asumiría la titularidad del organismo.

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN FAVOR DE LOS PAÍSES MIEMBROS

Finalmente el titular del Ejecutivo mexicano dijo confiar en ‘el cambio de actitud’ de los parlamentarios peruanos a fin de que el encuentro internacional entre México, Chile, Colombia y Perú pueda realizarse en favor de los habitantes de casa país.

“Ojalá se cambie esa actitud, porque esa sería otra opción, el que le otorguen el permiso y hacemos la reunión en México. No le hace que la hagamos después, no mucho tiempo después. (Ojalá) que se volviera a tratar el tema, lo digo de manera respetuosa, en el Congreso de Perú y con mucha responsabilidad se resuelva, porque no es un asunto de nosotros los políticos, es un asunto que tiene que ver con nuestros pueblos”, sostuvo López Obrador.