La mató a mordiscos: niño de 8 años se defendió de una serpiente que lo había atacado

Un niño indio de tan solo ocho años mató a una cobra adulta tras moderla desesperadamente, en una acción de defensa propia luego de haber sido atacado por la serpiente en la aldea de Pandarpadh en la región central de Chhattisgarh en India.

De acuerdo a los reportes de los medios locales, mientras el menor jugaba en el patio de su casa, se vio sorprendido por el animal, que se enredó en una de sus extremidades y lo mordió. Sin embargo, este reaccionó rápidamente para liberarse de la cobra.

“La serpiente se enredó alrededor de mi mano y me mordió. Tenía mucho dolor. Como el reptil no se movió cuando traté de quitármelo de encima, lo mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante”, declaró el joven, identificado como Deepak, al medio The New Indian Express.

Tras el incidente, los familiares del niño lo llevaron a un hospital, donde recibió un antídoto y permaneció bajo observación durante varias horas, hasta que finalmente le dieron el alta.

Según explicó el herpetólogo Qaiser Hussain, Deepak sufrió una mordedura seca, es decir, la cobra no inoculó veneno; aun así, destacó, estas son sumamente dolorosas y pueden causar daños en el tejido alrededor de la mordedura.