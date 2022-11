Ya hay más de 8 000 millones de humanos y ONU advierte devastadoras consecuencias

Según datos de la ONU, el planeta Tierra alberga a más de 8 000 millones de personas, es decir, se trata de un incremento del 80% mayormente en países en desarrollo. Según dicha entidad, la principal causa son las escasas o insuficientes medidas en torno a la planificación familiar para mujeres, que a menudo no pueden decidir si quieren tener hijos y cuántos.

De acuerdo a los expertos, este incremento tendrá consecuencias devastadoras si no se satisfacen las necesidades básicas de todos los seres humanos y de los que vendrán. Por ello, la ONU ha planteado esta fecha como una “oportunidad” para poner en agenda el reto demográfico.

SISTEMAS SOSTENIBLES

De acuerdo al último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), los 46 países en vías de desarrollo son los que registran un crecimiento poblacional más acelerado en el mundo, por lo que se estima que su población se duplique entre 2022 y 2050, esto provocaría una presión adicional en el uso de recursos.

Para el asesor de economía y demografía en UNFPA, Michael Hermann, el aumento en el consumo requerirá una mayor producción y eso tendrá un enorme y dramático impacto medioambiental. Si bien algunos expertos como Luis Simoes, consultor de World Data Lab, aseguran que los consumidores aumentarán, por lo tanto, generará que más gente salga de la pobreza, no se está considerando el impacto medioambiental.

“Las industrias y Gobiernos tendrán que plantear sistemas que sean sostenibles”, opinó Hermann que considera que ese es el verdadero reto.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Para afrontar este reto no solo se trata de proponer inventos ecológicos, sino que debe estabilizarse el crecimiento poblacional. La esperanza de vida ha aumentado en nueve años más que en 1990, sin embargo, la otra cara es la desigualdad de género, que se traduce en nulas o pocas opciones para la elección por parte de las mujeres a la hora de decidir sobre la maternidad.

La presidenta del Population Institute, Mogelgaard, indicó que la mitad de los embarazos del mundo no son deseados, es decir, 121 millones de mujeres al año no querían ni planeaban tener hijos.

De acuerdo a la UNFPA, 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no utilizan métodos anticonceptivos modernos y seguros por falta de acceso. Además, casi una cuarta parte de la población femenina en el mundo no tiene la opción de decir no a las relaciones sexuales, ante estas trabas, el 60% de embarazos no deseados acaban en abortos, de los que la mitad son inseguros.

Para la presidenta del Population Institute, la receta para contrarrestar el crecimiento acelerado y sin planificación de la población está en tener más educación, autonomía económica y servicios de salud sexual y reproductiva.

Con información de El País.