Donald Trump: Melania Trump lo acusa de no haber hecho suficiente para contener la pandemia del Covid-19

La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump acusó a su esposo, el expresidente norteamericano, Donald Trump, de subestimar la gravedad de la pandemia del Covid-19 y de haber sido el responsable de empeorar la situación de su país.

El testimonio de Melania fue recogido por periodistas Peter Baker de The New York Times y Susan Glasser de CNN y The New Yorker para el libro; The Divider: Trump in the White House, 2017-2021.

Los periodistas señalan que Melania Trump alertó a su marido sobre la gravedad de la pandemia, ya que ella creía que iba a ser “muy mala”. Sin embargo, el expresidente le contestó con un “Te preocupas demasiado. Olvídalo”.