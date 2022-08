El Papa Francisco afirma que desea visitar Corea del Norte

El papa Francisco ha solicitado al régimen de Corea del Norte que lo invite a visitar su país, en una entrevista con la televisión surcoreana en la que ha asegurado que no malgastará ninguna ocasión de trabajar por la paz y la hermandad entre ambos coreas.

“Cuando me inviten, y eso es lo mismo que decir por favor invítenme, no diré que no”, señaló el pontífice a la emisora estatal surcoreana KBS. “El objetivo no es más que la fraternidad” agregó Francisco.

Como se sabe, el terreno es complicado para una visita oficial del papa Francisco, ya que la libertad religiosa está contemplada en la Constitución de Corea del Norte, pero en la práctica está prohibida toda práctica religiosa.

Cabe señalar que la posibilidad de una visita papal a Corea del Norte se planteó en 2018, cuando el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, entabló contactos con Kim Jong Un para llevar a cabo la iniciativa.