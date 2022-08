Google es multada con 41 millones de euros por conducta engañosa a los usuarios

El Tribunal Federal de Australia dispuso sancionar al gigante Google con 60 millones de dólares australianos (41,3 millones de euros) por engañar a los usuarios de teléfonos celulares con sistema Android por la recolección de sus datos de localización entre enero de 2017 y diciembre de 2018.

El Tribunal Federal determinó desde abril del año pasado que Google violó la ley australiana de Competencia y Consumo mediante representaciones falsas o engañosas a sus clientes sobre la recolección de datos de localización a través de los sistemas Android instalados en teléfonos celulares.

DELITOS

La denuncia se centra en dos configuraciones: el historial de localización y la actividad de internet y las aplicaciones. Google engañó alrededor de 1.3 millones de usuarios al no explicar de manera adecuada que estas configuraciones debían ser desconectadas manualmente si los consumidores no querían que Google recolecte, mantenga y use la información sobre su localización.

Tampoco informó a los usuarios que al activar la “actividad de internet y las aplicaciones”, Google iba a seguir recolectando los datos a través de los aparatos que utilizan el sistema Android.

Con información de El País.