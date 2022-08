Joe Biden sobre prácticas militares chinas: me preocupa, pero no estoy alarmado

El presidente de Estados Unidos reveló que las maniobras armamentísticas de China alrededor de Taiwán lo tienen preocupado, pero que no cree que el gigante asiático “vaya a más”.

"No estoy alarmado, pero me preocupa que estén moviendo tanto como lo hacen. Aunque no creo que vayan a hacer más de lo que están haciendo", manifestó Joe Biden a miembros de la prensa. Cabe destacar que China sigue extendiendo los días de prácticas militares alrededor de la isla, lo que ha provocado que también Taiwán prepare su defensa ante un posible despliegue militar en el territorio.

ORIGEN DE LA TENSIÓN

Este aumento de tensiones entre China y Taiwán iniciaron con la visita a la isla de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., pese a las amenazas del gigante asiático que veía negativamente la 'ley de relaciones con Taiwán', con la cual Norteamérica establecía vínculos no oficiales con este país.

Las prácticas de guerra de China debían concluir el domingo pasado, pero el Ejército Popular de Liberación (EPL) anunció que se extendería este lunes, "realizando ejercicios prácticos conjuntos en el espacio aéreo y marítimo alrededor de la isla de Taiwán".

Con información de RPP.