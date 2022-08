¿Sabía que la duración de los días de la Tierra es más larga? Científicos no descubren la razón

Desde el 2020, la rotación de la Tierra sobre su propio eje se ha ralentizado, un hecho que ha asombrado a los científicos y, hasta el momento, es un misterio, dado que en las últimas décadas se hizo tendencia que la rotación de la Tierra se acelerara, por lo que los días eran más cortos.

Hoy en día hay herramientas muy precisas que ayudan a estimar la velocidad de la rotación de la Tierra, una comparación entre estas estimaciones y un reloj atómico han revelado una duración del día cada vez más corta en las últimas décadas. Sin embargo, pese a que el planeta alcanzó su día más corto el pasado 29 de junio de 2022, la tendencia a largo plazo parece haber pasado de acortarse a alargarse.

Este cambio con la velocidad de la Tierra sobre su eje, no tiene precedente en los últimos 50 años. Por el momento los científicos no tienen clara la razón: podría deberse a cambios en los sistemas meteorológicos, con eventos consecutivos de La Niña, aunque ya han ocurrido antes, otra razón podría ser el derretimiento de las capas de hielo, incluso se habla de que la enorme explosión del volcán Tonga podría haber influido, pero aún no hay seguridad.

BAMBOLEO DE CHANDLER

Aunque las razones de este misterioso cambio en la rotación en el eje de la Tierra son aún desconocidas, algunos científicos creen que podría tratarse a un fenómeno conocido como el bamboleo de Chandler, una pequeña desviación en el eje de la rotación del planeta con un periodo de unos 430 días. De acuerdo a observaciones por radiotelescopios, este bamboleo ha disminuido en los últimos años.

Otra posible razón de este fenómeno podría deberse a efectos de marea a largo plazo que se mueven en paralelo con otros procesos periódicos para producir un cambio temporal en la tasa de rotación de la Tierra.

PROBLEMAS CON LAS TECNOLOGÍAS

Esta alteración de la velocidad de rotación del planeta podría afectar la precisión de varios sistemas de navegación como el GPS, sin embargo, por el momento los científicos siguen estudiando este fenómeno que le ha dado más milisegundos a cada día terrestre.

Con información de RPP.