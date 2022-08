Sujeto engaña a taxista y deja abandonado a su perrito a bordo del vehículo

Gran asombro habría causado un viral video que estaría circulando en redes sociales, donde un taxista denunció a su pasajero de haber abandonado a su perro a bordo del vehículo en el que se transportaba, en Bogota, Colombia.

Según se puede ver en las imágenes grabadas por el chofer del taxi, este reprochable sujeto habría dejado a su mascota, junto con una carta en la que detallaría los cuidados que deberían tener con el pequeño can.

“Servir comida en la mañana y cuando se le acabe (no come con juicio), no soltar la correa por ninguna razón, si se pone gruñón por ponerle pechera, darle galleta (la mitad)”, se puede leer en la carta.

LOS HECHOS

Según contó el chofer del vehículo, este sujeto habría pedido el taxi a través de un aplicativo, al cual habría llegado con su pequeño perro en los brazos.

Tras un largo viaje, el pasajero le habría pedido al taxista que se detenga junto a un cajero automático para que pudiese retirar dinero, sin embargo, nunca más habría regresado.

Aunque el taxista habría tomado con humor el hecho, este habría dado a conocer que se quedará con el pequeño can mientras consigue un hogar para el mismo.