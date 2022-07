Putin será padre de nuevo, a los 69 años, según un medio británico

El mandatario ruso, Vladimir Putin será padre de nuevo, a los 69 años, con la ex gimnasta Alina Kabaeva, según el medio británico “The Mirror” que afirma que el mandatario ruso va a tener el que podría ser su tercer hijo con ella.

Aunque su vida íntima siempre ha sido un misterio, la ha sabido ocultar muy bien como ex agente de la KGB, se sabe que es padre de dos hijas junto a su ex esposa Liudmila, estaría esperando un hijo con la ex gimnasta 30 años menor que él.

Los que sabe sobre su romance es que ambos mantienen una relación secreta desde 2008, fruto de la cual habrían tenido ya dos o tres hijos hombres con la exdeportista.

Sobre la pareja de Putin se sabe que es una ex medallista olímpica y es una persona anónima que desea permanecer en un segundo plano mediático, pero a comienzos de la década de los 2000, saltó de las paginas deportivas a las del espectáculo, luego de posar semidesnuda en la portada de una revista rusa.