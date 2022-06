Nadadora se desmaya en plena competencia y es salvada de ahogarse por su entrenadora

Gran susto habría causado Anita Álvarez, nadadora estadounidense, luego que se desvaneciera intempestivamente en el agua, tras acabar la presentación de nado sincronizado, en Budapest.

Este lamentable hecho ocasionó la sorpresa de los asistentes al evento, por lo que su entrenadora, la española Andrea Fuentes, en una rápida reacción decidió ingresar a la piscina para rescatar a la deportista de que se ahogara.

“Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. Ha estado dos minutos sin hacerlo. La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula. Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo”, contó Fuentes.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA

Del mismo modo, según narró Andrea Fuentes, entrenadora de Anita Álvarez, esto ya había sucedido en el preolímpico de Tokio 2020, durante una presentación en parejas.

“En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy donde está el suyo”, finalizó.