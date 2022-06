Cáncer de colon: Medicamento logra eliminar la enfermedad en todos los pacientes del ensayo

Dostarlimab es un medicamento experimental contra el cáncer de colon que ha causado furor en el mundo gracias a los prometedores resultados dentro de los pacientes que participaron en el ensayo clínico en Estados Unidos.

La investigación detalla que el medicamento logró eliminar el 100% de los tumores cancerosos de 12 pacientes reclutados. Cabe resaltar que ninguno de ellos pasó por radioterapia, cirugía o quimioterapia.

“Esta es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer”, señaló Luis Díaz Jr., investigador principal y médico oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), a The New York Times. El estudio se publicó el pasado domingo en la revista científica The New England Journal of Medicine.

Andrea Cercek, oncóloga del MSKCC, señala que los tratamientos estándar contra el cáncer colorrectal son difíciles de afrontar debido a la ubicación del tumor, sobre todo por los efectos secundarios que se manejan en estos casos.

Asimismo, de corroborarse la efectividad de este medicamento al largo plazo y en más pacientes, las consecuencias de los efectos secundarios se podrían evitar.

EL FÁRMACO

Dostarlimab se probó en grupo de pacientes de cáncer de recto que tenían una mutación específica en sus tumores, hecho que está presente en el 10% de personas con dicho tipo de cáncer.

El resultado fue exitoso, ya que, seis meses después del tratamiento, los 12 pacientes no registraron evidencia de tumores visibles.

Ahora los investigadores seguirán al tanto de la respuesta del fármaco y esperan que otros pacientes tengan el mismo resultado.