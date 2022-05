Asesinato en Texas: Director de Policía se pronuncia y admite error en operación

El Director de la Policía de Texas en Estados Unidos, convocó a una conferencia de prensa, luego del polémico accionar que habrían tenido los agentes, al interior de la escuela en Uvalde, donde murieron 19 niños y 2 adultos.

Esta polémica habría surgido a raíz que los agentes de justicia, informaron que se habría perdido tiempo importante al esperar al conserje de la institución, mientras buscaba y probaba las llaves para ingresar al aula donde se encontraba atrincherado el asesino Salvador Ramos.

“Por supuesto que no fue la decisión correcta, fue la decisión equivocada, no había excusa para eso”, señaló la autoridad en rueda de prensa, sosteniendo que fue un error no entrar antes y por la fuerza al aula en que se encontraba el atacante.

Según las declaraciones brindadas por McCraw, esto se habría debido ya que, cuando el agresor se encontraba dentro, se oyeron múltiples disparos en el aula, por lo que se interpretó que ya no había nadie con vida, además del asesino.

Por esta razón, según manifiesta McCraw, habría decidido cambiar el protocolo, de ‘atacante activo’ a ‘sospechoso atrincherado’, por lo que en lugar de ingresar al aula por la fuerza, arriesgando la vida de los agentes, se decidió esperar a que llegasen las llevas, además de los equipos necesarios para el refuerzo.

AL INGRESAR

Se sabe que cuando los agentes del orden, lograron ingresar al aula, las 21 víctimas mortales se encontraban en el interior, además que se encontró a otros niños con vida.