EEUU: Padres del asesino de Texas se pronuncian

Los padres de Salvador Ramos (18), abatido tras dispararle a su abuela antes de iniciar un tiroteo en la escuela primaria en Uvalde, Texas, matando a 19 niños y 2 maestras, se pronunciaron en entrevista exclusiva con un medio internacional, lamentando lo sucedido.

El padre, quien también se llama Salvador Ramos, como el asesino, manifestó su pesar, además, se dirigió a los padres de las víctimas de esta lamentable masacre, pidiendo perdón y reconociendo su culpa ante este hecho.

“Solo quiero que la gente sepa que lo siento, por lo que hizo mi hijo, nunca esperé que mi hijo hiciera algo así, debería haberme matado a mi, ya sabes, en lugar de hacerle algo así a otra persona”, declaró Ramos.

Asimismo, narró detalles de este terrible incidente, donde según cuenta, se habría enterado por medio de una llamada de su madre, abuela del asesino, cuando le contó acerca del tiroteo ocurrido en el centro de estudios.

“Llamé a la policía local y les pregunté si mi hijo estaba allí. Ahí me enteré que mataron a mi niño, que nunca más volveré a ver a mi hijo, al igual que ellos no verán a sus hijos (los padres de las víctimas). Y eso me duele.” acotó.

Se sabe que Salvador Ramos, padre del asesino, trabajaba cavando hoyos alrededor de los postes de luz para inspeccionarlos, a las afueras de la ciudad, además que no habría visitado al joven durante un periodo largo de tiempo, por lo que no habría tenido buena relación con él.

“Mi madre me dice que probablemente él también me hubiera disparado a mi, porque diría que no me quería”, manifestó.

Del mismo modo, no pudo evitar criticar a la madre de Salvador (hijo), por no haberle comprado útiles escolares durante su etapa infantil, lo que habría provocado Bullying escolar, obligándolo a abandonar los estudios.

PRONUNCIAMIENTO DE LA MADRE

Adriana Reyes, madre de Salvador Ramos, asesino de 21 personas, en Texas, desmintió la información que aseguraría que habría tenido una relación difícil con su hijo.

“Tuve una buena relación con él, estoy sorprendida, tenía una tarjeta y un peluche de Snoopy para darle por su cumpleaños (...) Rezo por las familias. Estoy orando por todos esos niños inocentes” puntualizó.

Sin embargo, Rolando Reyes (74), abuelo del asesino, contó que Salvador agredió a su abuela, Celia González (66) con un arma de fuego, minutos antes de dirigirse a perpetuar la masacre en el colegio, además, declaró que el asesino se encontraba viviendo con ellos, ya que no tenía buena relación con su madre.