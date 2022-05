Autora del libro ‘Cómo asesinar a tu esposo’ terminó en juicio por asesinar a su marido

La historia de ficción terminó convirtiéndose en realidad. La novelista Nancy Crampton Brophy no solo buscaba entretener a los lectores, sino que, al parecer, preparaba el terreno para lo que sería uno de sus momentos más difíciles, pues ahora es acusada de disparar a Daniel Brophy con una pistola cuyo cañón habría comprado por eBay.

La investigada es autora de la saga "Wrong Never Felt So Right" (Lo incorrecto nunca sintió tan bien), que incluye "The Wrong Husband" (El esposo equivocado) y "The Wrong Lover" (El amante equivocado).

Para los fiscales, la escritora tiene problemas para pagar su hipoteca, pero mantenía varias pólizas de seguro de vida por las que cobraría un total de 1.4 millones de dólares en caso su marido fallezca.

CRIMEN IMPERFECTO

Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando la minivan de Nancy Crampton se encontraba en el lugar y la hora en que su esposo fue asesinado. Pese a ello, la investigada negó las acusaciones y que si la captaron en el lugar fue que solo pasaba por allí buscando inspiración.

Por otro lado, en el texto de Crampton se narra los métodos y motivaciones para deshacerse de un esposo no deseado, incluyendo ganancias económicas y el uso de un arma de fuego.

Con información de RPP.