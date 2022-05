OVNIS: Pentágono recibió al menos 400 alertas desde 2004

Por primera vez, en más de 50 años, el Congreso de los Estados Unidos acogió una audiencia sobre ovnis o de objetos voladores no identificados, en la que testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EEUU, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de EEUU, Scott Bray.

Los responsables del Pentágono informaron el pasado martes que están seguros que sus militares se han encontrado con ovnis y elevaron a 400 las alertas recibidas desde el 2004.

OFICINA PARA ANALIZAR OVNIS

Moultrie indicó que desde octubre del año pasado el Pentágono creó una oficina donde se supervisa la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encuentro con ovnis, que no siempre son objetos.

En tanto, el subdirector de la Inteligencia Naval de EEUU señaló que según un informe publicado hace casi un año donde se publicaba que el país detectó un total de 144 fenómenos aéreos no identificados entre el 2004 y 2021, hoy la cifra se ha incrementado a 400.

Explicó que esto se debe a que los militares han empezado a informar más de estos eventos, gracias a que se realiza un trabajo para acabar con el estigma del fenómeno ovni, además del aumento de sistemas con drones en el espacio aéreo, la mejora de sensores y radares para detectarlos.

18 OVNIS SIN SISTEMA DE PROPULSIÓN

Destacó en la sesión del Congreso que uno de los legisladores se percató que 18 objetos aéreos no poseían ningún medio de propulsión, a lo que el subdirector de Inteligencia Naval de EEUU indicó que no tienen constancia de que algún adversario extranjero pueda hacer volar objetos sin un medio distinguible de propulsión, y añadió que simplemente hay una serie de eventos para los que no tienen ninguna explicación.

Con información de ElConfidencial.com