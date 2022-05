Guatemala: Presidente informó que no acudirá a Cumbre de las Américas

Tras las recientes declaraciones emitidas por el gobierno Estadounidense, donde se criticó la designación del Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, acusada de frenar la investigación anticorrupción del país, el presidente guatemalteco, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, se pronunció, negando su participación a la Cumbre de las Américas, la que tendría como anfitrión, al país norteamericano.

"No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir (...) se lo dije y lo repito al embajador de esa nación, este país podrá ser pequeño, pero mientras yo fuera presidente, a este país se le respeta y se le respeta la soberanía", señaló Giammattei, durante un evento publico.

Del mismo modo, un portavoz de Estados Unidos, habría manifestado que la democracia es una condición primordial para participar de esta cita que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, por lo tanto, se espera no contar con la presencia de representantes de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, por no respetar la Carta Democrática Interamericana.

AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES SE PRONUNCIARON

Andrés López Obrador, presidente de México, además de Luis Arce, presidente de Bolivia, habrían anunciado que su presencia en el evento, estaría condicionada a que no existan exclusiones en los invitados.

Por otra parte, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, había pedido públicamente que no se excluya a ningún país en esta reunión.

Mientras la canciller chilena, Antonia Urrejola, solicitó que la convocatoria sea lo más amplia posible, recordando que la exclusión de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, no habría dado resultados en el pasado.