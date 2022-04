"Estamos cerca de una catástrofe": científico advierte a la humanidad, pero es ignorado y arrestado

La semana pasada más de mil científicos protestaron en más de 25 países, a raíz de un informe de la ONU que asegura que sólo tenemos tres años para frenar la emisión de gases efecto invernadero y así evitar desastres climáticos más graves. Entre ellos destacó el científico de datos del laboratorio de propulsión de la NASA, Peter Kalmus, quien fue arrestado hace unos días durante una protesta con motivo de la poca atención que reciben las alertas ante las amenazas climáticas. Esto acaparó la atención de los medios internacionales y usuarios de redes sociales como TikTok y Twitter, ya que lo compararon con el personaje de Leonardo DiCaprio en la película Don’t Look Up (No mires arriba).

Kalmus expresó, a través de un video difundido en sus redes sociales, que los especialistas en ciencia no están siendo escuchados, y que han tratado de advertir desde hace muchas décadas sobre la inevitable catástrofe que puede ocurrir por el calentamiento global. “Nos estamos acercando a una maldita catástrofe y hemos sido ignorados, los científicos del mundo han sido ignorados y eso tiene que parar”, manifestó.

De acuerdo con diferentes medios, el pasado 6 de abril, el hombre de ciencias de la NASA protestó en la ciudad de Los Ángeles junto a otro grupo de científicos. Él y sus colegas se encadenaron a la entrada de una sucursal del banco Chase, una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo. Dicha compañía ha sido señalada debido a que es una de las que más financia proyectos con combustibles fósiles. Esta asociación habría destinado un monto 382 millones de dólares en tan solo tan solo en el periodo de 2016 a 2021, según un informe de Bancos en el Caos Climático.

Cabe recordar que los combustibles fósiles son una fuente de energía que proviene de la descomposición orgánica de microorganismos, plantas y animales que tarda millones de años en degradar y cuyo uso incrementa las emisiones de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.

Posteriormente el científico fue puesto en libertad, sin embargo, publicó en la red social de Twitter una serie de mensajes que invitan a no olvidar lo sucedido.

"Cuando más de 1000 científicos toman medidas y corren el riesgo de ser arrestados para salvar nuestro clima, ¿no debería escuchar el mundo?", se leía en uno de sus tuits.

La protesta ha logrado tal impacto que alrededor del mundo que diversos expertos en ciencias han salido a denunciar las consecuencias del cambio climático.