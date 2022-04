Rusia enfría negociación para encontrar la paz con Ucrania

No hay hasta el momento acuerdos a la vista y es que la nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, que tuvo lugar en Estambul no parece avizorar una paz en un corto tiempo. Por un lado, las propuestas ucranianas incluyen la renuncia de Kiev a su propósito de ingresar en la OTAN y el compromiso de Ucrania de neutralidad permanente, sin armas nucleares y tampoco no podría emplazar tropas extranjeras.

De igual forma la renuncia de Kiev a intentar recuperar la península de Crimea y el puerto de Sebastopol, por la vía militar.

Ante las propuestas a cambio Ucrania demanda garantías internacionales de seguridad y asume que Rusia no se opondrá a su ingreso en la Unión Europea sin incluir a la península de Crimea ni a los territorios de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk.

Cabe indicar que, por el momento el Kremlin enfría las expectativas señalado que “Todavía queda mucho trabajo por hacer”.