Afganistán: Talibanes prohíben la educación secundaria para las niñas

En Afganistán, Un grupo de madres y niñas protestaron en la ciudad de Kabul contra la decisión de los talibanes de prohibir la educación secundaria para las mujeres.

Con solo siete meses en el poder, los Talibanes, líderes del país han aumentado las restricciones a los derechos de las mujeres.

Bajo el lema: "¡Abran las escuelas! ¡Justicia, justicia!" se dieron cita en la salida en una plaza de la capital, con carteles en los que se podía leer: "Me quitaste mi tierra virtuosa, no me quites mi esfuerzo y mi educación", hasta que fueron dispersadas por talibanes armados que llegaron al lugar. Afortunadamente no se registraron actos violentos.

Como se informó previamente, los talibanes revirtieron el miércoles su decisión de permitir que las niñas estudien en escuelas intermedias y secundarias, apenas unas horas después de la reapertura anunciada desde que asumieron el poder.

Cabe señalar que los talibanes están en el poder en Afganistán desde agosto de 2021, con un régimen que atenta contra los derechos de sus ciudadanos en muchas ocasiones.