Guerra contra Ucrania: EEUU advierte a China severas consecuencias si ayuda a Rusia

Continúa la tensión en Europa occidental. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., informó en una entrevista con CNN, que si China apoyaba a Rusia económicamente, Washington podría aprobar sanciones en su contra. “Estamos observando de cerca hasta qué punto China realmente proporciona apoyo material y económico a Rusia”, dijo el funcionario.

Añadió que “se le dijo a China que no toleraríamos ni permitiríamos que ningún país intentara compensar a Rusia por sus pérdidas económicas”, explicó Sullivan. Cabe destacar que la administración de Biden criticó que Pekín no se uniera a las sanciones contra Rusia y no condene la acción de Moscú frente al Consejo de Seguridad de la ONU.

DEBATE SOBRE UCRANIA CON CHINA

Asimismo, el funcionario estadounidense se reunirá este lunes 14 en Roma con Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, quien es responsable de la política exterior de China para discutir sobre la situación de Ucrania y las relaciones bilaterales.

“Ambas partes discutirán los esfuerzos continuos para gestionar la competencia entre nuestros dos países y el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global”, informó en un comunicado la Casa Blanca.

Con información de La República.