Bancos europeos siguen financiando al sector petrolero, según oenegé

La ONG británica ShareAction dijo el lunes 14 de febrero que, los bancos europeos siguen inyectando miles de millones de dólares a empresas que desarrollan la producción de petróleo y de gas, pese a sus compromisos en materia medioambiental.

La ONG aseguró en un comunicado que: "Veinticinco bancos europeos, todos con objetivos de neutralidad carbono, financiaron el año pasado por un valor de 55.000 millones de dólares empresas que desarrollan la producción de petróleo y gas".

En esta lista se encuentran los bancos británicos HSBC y Barclays, seguidos por el francés BNP Paribas y del alemán Deutsche Bank.

ShareAction, agregó que el hecho de financiar estas actividades contradice los datos científicos que "muestran que no hay lugar para la inversión de nuevos campos de petróleo y gas si el mundo quiere limitar el calentamiento global a 1,5°C".

Dicha organización refiere además que se basó en los volúmenes de financiamiento de estos bancos "a 50 empresas que tienen grandes proyectos de desarrollo petrolífero y de gas, entre ellos Exxon Mobil, Saudi Aramco, Shell y BP".

CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS AMBIENTALES "TARDE O TEMPRANO"

La ONG también dijo que: Commerzbank (banco alemán) y los franceses Crédit Mutuel y La Banque Postale son los únicos que "empezaron a limitar el financiamiento a las empresas que desarrollan la producción de petróleo y de gas".

Xavier Lerin, de ShareAction dijo: "Si la demanda de petróleo y gas disminuye de acuerdo con los escenarios de 1,5 C, los precios caerán y los activos quedarán varados. Por otro lado, si la demanda no disminuye lo suficiente como para limitar el calentamiento global a 1,5 C, la economía sufrirá graves impactos climáticos físicos. En cualquier caso, se destruirá valor para las empresas energéticas, los bancos y sus inversores".

La ONG también indicó que, todos los bancos "van a tener que poner en marcha tarde o temprano compromisos similares si quieren cumplir sus objetivos de neutralidad carbono".