OMS advierte que la pandemia no ha terminado, se esperan más variantes

La pandemia parece no terminar y la COVID-19 no baja la guardia. La científica jefa de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, afirmó que el mundo no ha llegado aún al final de la esta, ya que habrá más variantes del coronavirus y debemos estar preparados.

“Hemos visto que el virus evoluciona, muta... así que sabemos que habrá más variantes, más variantes preocupantes, así que no estamos al final de la pandemia», dijo Swaminathan en una conferencia de prensa en Sudáfrica.

El anunció se dio en las instalaciones de fabricación de vacunas con el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y para los expertos, con la previsión de que la vacunación aumente, la situación se podría convertir en una especie de convivencia endémica con el virus

Como se recuerda, esta semana la OMS había manifestado que África estaba saliendo de la fase pandémica del brote de COVID, por lo que avanza hacia una situación en la que gestionará el virus a largo plazo.