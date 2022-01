Covid-19: paciente fuga de hospital agobiado por el encierro y el tratamiento médico

Un transeúnte dio el aviso a los guardias de seguridad del nosocomio, un paciente había fugado y buscada un taxi para irse a sus casa. Hasta el momento nadie se explica cómo el enfermo logró burlar al personal médico y a los vigilantes.

El suceso se registró en la ciudad de Toluca, México, el hombre, de 55 años, escapó del nosocomio vistiendo solo una bata, cumplía cuarentena ya que estaba infectado con la Covid-19, su presencia en la calle llamó la atención.

Lo convencieron y volvió al hospital

Personal del hospital y algunos policías intervinieron al paciente, quien afirmaba: “Estoy agobiado, cansado de todo, no soporto el tratamiento, el encierro, no quiero regresar, voy a tomar un taxi, me voy a mi casa, vivo en Los Pilares”.

El hombre logró detener un taxi, pero personal del hospital lo convenció para que vuelva y termine con su tratamiento ya que podría contagiar a su familia si se marcha. El paciente escapista fue dado de alta el miércoles 26 de enero.