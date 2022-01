Bob Saget, actor de ‘Tres por Tres’, fue encontrado muerto en un hotel

El actor y comediante de tan solo 65 años, fue hallado sin vida por personal del hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, el último domingo, según informó el portal TMZ. Tanto la Policía como el Departamento de Bomberos declararon muerto a Saget cuando llegaron al lugar al promediar las 4 de la tarde, pero aún se desconocen las causas.

El actor y comediante se encontraba en un tour por sus actividades de stand up y música en vivo. El día anterior a su fallecimiento, estaba en Jacksonville realizando un espectáculo. Las primeras investigaciones de las autoridades indican que Robert Saget no tenia signos de uso de drogas.

FULL HOUSE Y SU SALTO A LA FAMA

El actor tiene múltiples facetas dentro de su desarrollo profesional, pero su rol más recordado y el que lo catapultó a la fama mundial fue el de Danny Tanner, en ‘Full House’ o ‘Tres por tres’ (en Latinoamérica), donde interpreta a un padre viudo con tres hijas que cuidaba junto a su cuñado y su amigo de la infancia. Saget realizó este papel por diez años y lo retomó para el reboot de ‘Fuller House’, el cual duró por cuatro años y finalizó en 2020.

El actor estadounidense también es recordado anfitrión del programa televisivo ‘America’s Funniest Home Videos’, en el que estuvo de 1989 hasta 1997, así también fue un gran comediante y tuvo algunos roles en diversas series, recientemente creó su propio podcast ‘Bob Saget’s here for you’.

JOHN STAMOS, EL 'TÍO JESSE', SE DESPIDE DE SAGET

“Estoy roto. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby”, escribió John Stamos en sus redes sociales y fue uno de los primeros del grupo original de 'Full House' en despedirse del querido artista.

Candace Cameron Bure, la recordada ‘D.J.’, quien interpretaba a la hija mayor de los Tanner, también lamentó la muerte del actor. "No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quise mucho", tuiteó la actriz.

Muchos otros artistas se sumaron a los mensajes de despedida como Whoopi Goldberg, el comediante Jon Stewart, entre otros.

Con información de Infobae y CNN.