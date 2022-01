México: derriban estatua de presidente Andrés Manuel López Obrador

Una estatua del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue desvelada hace solo unos días en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, centro del país, fue derribada por desconocidos esta madrugada.

La escultura fue desvelada el 29 de diciembre pasado, por el alcalde de Atlacomulco, Roberto Téllez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), días antes de finalizar su gestión edil, el 31 de diciembre.

La figura, para resaltar la labor actual y larga vida política del mandatario, según señaló en su día el burgomaestre, está diseñada en cantera rosa y tiene 1,8 metros de altura, fue encontrada hoy en el suelo, sin cabeza ni piernas.

López Obrador no quiere estatuas

A inicios del mes de septiembre y ante un debate sobre estatuas, el mandatario mexicano dijo que "en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente".

Costo de la estatua lo pagó el alcalde

La figura fue elaborada por artesanos del municipio de Tlalpujahua, en el estado de Michoacán y, de acuerdo con informaciones, tuvo un costo de 50.000 pesos (unos 2.440 dólares), que según el propio alcalde canceló con plata de su bolsillo. Ese dinero lo hubiera empleado en ayudar a las víctimas del Covid-19, señalaron muchos vecinos.