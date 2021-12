Colombia: ataque terrorista a aeropuerto deja dos policías y un civil muertos

Esta mañana, en el Terminal Aéreo Camilo Daza, de la ciudad colombiana de Cúcuta, se registró dos explosiones dejando dos policías y un civil muertos. Según las pesquisas, un individuo trató de saltar la reja del aeropuerto con un artefacto y, al caer, falleció al estallar la carga. Tras el incidente, los policías fueron al lugar y una maleta detonó, lo que les ocasionó sus muertes.

Al respecto, el presidente colombiano Iván Duque condenó el hecho: "Repudiamos el cobarde ataque terrorista ocurrido en la ciudad de Cúcuta. Con el Ministerio de Defensa, Cúpula Militar, el Ejército y la Policía, coordinamos las acciones inmediatas para encontrar a los responsables de este atentado".

Militares vigilan terminal aéreo

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano confirmó que lo sucedido en el aeropuerto de Cúcuta fue un atentado, cuyo responsable fue un hombre que resultó muerto. Dijo también que el sujeto que detonó el explosivo tenía fines terroristas, y que, al menos, 35 soldados vigilan el terminal aéreo en estos momentos.

Asimismo, el funcionario señaló que no conocen la identidad del individuo responsable y dijo que el Ejército y la Fiscalía investigan lo sucedido. No obstante, no descartó que los atacantes tengan nexos con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Autoridades suspendieron las operaciones

Por su parte el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, declaró que el supuesto terrorista murió al explotar el artefacto que llevaba, en tanto que un segundo estallido fue detonado, aparentemente por sus cómplices, cuando los policías acudieron al lugar tras la primera explosión.

Testigos afirmaron que hubo un fuerte estruendo al interior del aeropuerto lo que obligó al Ejército y a la Policía Nacional hacer presencia en el lugar. Tras la fuerte detonación, las autoridades suspendieron las operaciones y evacuó tanto a viajeros como a los empleados del establecimiento.