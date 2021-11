Variante Omicron: Brasil investiga el primer posible caso de la nueva variante del COVID-19

Se encienden las alarmas en nuestra región. La nueva variante del nuevo coronavirus COVID-19, denominada Omicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, fue calificada de ”preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su “elevado número de mutaciones” y su mayor capacidad de propagación en los contagios.

Tras darse a conocer un posible caso de la variante Omicron en Brasil, el Gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, decidió cerrar las fronteras internacionales a los viajeros de seis países africanos donde se detectó la nueva variante del SARS CoV-2.

“Cualquier cosa puede suceder. Una nueva variante, un nuevo virus. Tenemos que prepararnos. Brasil, el mundo, no puede soportar un nuevo confinamiento. Condenará a todos a la miseria y la miseria también conduce a la muerte. No sirve de nada estar asustado. El confinamiento no fue una medida adecuada. Como resultado de la política de 'quedarse en casa y la economía veremos más adelante', ahora vemos los problemas que tenemos”, señaló Bolsonaro en conferencia de prensa.

Cabe indicar que los pasajeros que hayan estado en las últimas dos semanas en países como Sudáfrica, Botswana, Swazilandia, Lesoto, Namibia y Zimbabue ya no serán admitidos en territorio brasileño por al menos dos semanas.

