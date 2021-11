Ministro de Salud de Alemania lanza fuertes declaraciones a los no vacunados por covid-19

Alemania se enfrenta a su cuarta ola de Covid-19 y a pesar de ello todavía hay gente que no desea vacunarse. Debido a esto, el ministro de Salud de Alemania Jens Spahn, dio una conferencia de prensa en Berlín este lunes, diciendo que todas las personas que tengan la oportunidad de vacunarse, para protegerse a sí mismos y a sus familiares, deberían de hacerlo.

Dentro de esta coyuntura que golpea al país europeo, las autoridades alemanas se encuentran adoptando medidas, para presionar a los no vacunados a inocularse la vacuna contra la Covid-19.

En los últimos días, el país ha sufrido un vertiginoso aumento de contagios, junto con el creciente número de ingresos hospitalarios, a su vez se ha comenzado a hablar de 3G como "geimpft, genesen o gestorben" (vacunado, sanado o muerto), en un juego de palabras que Spahn ha retomado el día de hoy. Esas fueron las duras palabras del ministro de salud alemán refiriéndose a la variante delta.

Por su parte, la aún canciller alemana Angela Merkel, quien participó de una reunión del partido político CDU, insistió que nos encontramos en una "situación dramática" en la que las medidas "que se están aplicando no son suficientes". Incluso, dijo tener la impresión de que mucha gente no es consciente de la gravedad de la situación.

No obstante, Spahn reitero su escepticismo ante la posibilidad de llegar a la obligatoriedad de la vacuna, pues el tema es un debate abierto en Alemania, ante la insuficiente tasa de vacunación, siendo considerada una de las más bajas en toda Europa, con apenas el 70,5% de la población vacunada.

Asimismo, Spahn insistió que la meta actual es tratar de romper la cuarta ola y "ninguna vacuna obligatoria rompe esta ola", expresó Spahn. Incluso, la vacuna solo puede ayudar a una reducción de contagios, de la mano con la acción decidida del gobierno alemán y naturalmente las dosis de refuerzo de la vacuna.

Esto último, en todo caso, "no hará en dos semanas la diferencia decisiva", señaló el ministro de salud alemán. Spahn habló, no obstante, de una "obligación moral" y "solidaria" en lo que respecta a vacunarse, y reiteró que en este caso no se trata solo de una decisión personal.