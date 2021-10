Joven 'antivacuna' termina en UCI por COVID-19 y ahora se arrepiente

"Después de esta difícil experiencia que por fin he superado, me voy a vacunar", aseguró Francesco. Foto referencial.

En Roma, un joven no vacunado terminó en la unidad de cuidados intensivos del hospital con COVID-19, tras recuperarse se mostró arrepentido y anunció que se vacunará. "Después de esta difícil experiencia que por fin he superado, me voy a vacunar", aseguró.

El joven llamado Francesco (41), rechazó inocularse, pues dijo que "la vacuna no me inspira confianza", sin imaginar que más adelante caería enfermo de COVID-19. Según el profesor Roberto Mezzanotte, director del hospital ICC Casalpalocco Covid de Roma, de los 19 pacientes en UCI, 17 no se habían vacunado, mientras que los demás o solo recibieron una sola dosis o presentan patologías por edad avanzada.

Salvatore, otro paciente de 55 años, contó que aplazó su vacunación por falta de tiempo y terminó por enfermarse gravemente, quien ahora se encuentra en UCI con máscara de oxígeno. Cabe destacar que, en Italia hay un grupo contrarios a la vacuna autodenominados "no vax" los que salieron a protestar recientemente al centro de Roma, agredieron a personal de urgencias de un hospital y asaltaron la sede de la mayor confederación sindical (CGIL).

Con información de RPP.