'Melcochita' fue internado de emergencia en EEUU por descompensación

Pablo Villanueva 'Melcochita', el consagrado sonero y humorista peruano, tuvo que ser internado de emergencia en New Jersey (Estados Unidos) por una descompensación cuando se encontraba en casa de su hija Susan.

“Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro”, señaló desde el hospital Trinitas Regional Medical Center. Indicó que este mal fue uno de los que más afectó su salud y llevó a pausar su gira por los Estados Unidos.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones. Se juntaron varias cosas. Espero tener la paz y el amor los últimos años que me quedan de vida”, indicó en declaraciones al diario El Popular.

'Melcochita' ha retomado una de sus múltiples facetas a los 84 años, regresando a la radio como conductor de un programa de tres horas que incluirá imitaciones, chistes, monólogos, y secuencias de actualidad.

El espacio se estrenó en mayo y se emite actualmente en la FM.